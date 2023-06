GUINGUETTE / ATELIERS / VISITES / REPAS BIO / CONCERT À LA FERME « CHEZ TATA CARO » Ferme bio Chez Tata Caro Châtignac, 9 juin 2023, Châtignac.

BAMBOCHE à la ferme le samedi 10 JUIN !

CONCERT ENFLAMMÉ entrée adulte 5€

⚡ les King Kong Blues vont t’ambiancer ! ⚡

Fais un peu d’étirements pour mettre le feu à la piste de danse le soir

OUVERTURE 14H00, venez découvrir la ferme:

-VISITE DE FERME

-VISITE DU PRESSOIR

-ATELIER LACTOFERMENTATION, payant, sur résa

-ATELIER BADGE ! payant, sur résa

-DEMONSTRATION DE FORGE

-TABLE RONDE à 18H30 sur la paysannerie et la relocalisation de l’économie avec René Pilato , député de la Charente ! intervention dans le cadre du printemps BIO.

-REPAS à partir de 19H et CONCERT à 20H30

-BUVETTE (BIERE, VIN, VIN CHAUD, JUS DE FRUIT, LIMONADE)

-RESTAURATION ( ASSIETTE végé /FRITE / FEFTA / MERGUEZ / CHIPO )

-PRODUITS BIO : PAIN, VIANDE, JUS DE POMME ETC

⛺️ CAMPING GRATUIT, sur résa !

On répète pour ceux du fond que tout est BIO !

Les chiens doivent être tenus en laisse, les enfants peuvent être en liberté s’ils ne mordent pas.

Ferme Bio Chez Tata Caro, lieu dit chez chauvaud à CHATIGNAC (16480)

INFOS? RÉSA? DÉCLARATION D’AMOUR?

06 63 31 68 33 CAROLE

évenement organisé par l’association La Mutinerie.

Chez Tata Caro Tout est BIO