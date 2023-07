Atelier sensoriel Ferme Beauz’ânes Ferme Beauz’ânes Beauzac, 18 août 2023, Beauzac.

Beauzac,Haute-Loire

Atelier sensoriel à la Ferme Beauz’ânes autour des huiles essentielles utilisées dans les savons et shampoings. Durée 2h. Tout public. Réservation obligatoire dans les bureaux de l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron..

2023-08-18 09:45:00 fin : 2023-08-18 . EUR.

Ferme Beauz’ânes Grand Champ

Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Sensory workshop at Beauz?ânes Farm on essential oils used in soaps and shampoos. Duration: 2 hours. Open to all. Reservations required at Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.

Taller sensorial en la granja Beauz?ânes sobre los aceites esenciales utilizados en jabones y champús. Duración: 2 horas. Abierto a todos. Imprescindible reservar en la Oficina de Turismo de Marches du Velay Rochebaron.

Sensorischer Workshop auf der Ferme Beauz?ânes rund um die ätherischen Öle, die in Seifen und Shampoos verwendet werden. Dauer: 2 Stunden. Für alle Altersgruppen geeignet. Reservierung in den Büros des Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-20 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron