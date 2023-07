Pot d’accueil Ferme Auberge du Lac Puydarrieux, 14 août 2023, Puydarrieux.

Puydarrieux,Hautes-Pyrénées

Accueil des vacanciers autour d’une dégustation de produits du terroir..

2023-08-14 18:30:00 fin : 2023-08-14 . .

Ferme Auberge du Lac PUYDARRIEUX

Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie



Holidaymakers are welcomed with a tasting of local products.

Reciba a los turistas con una degustación de productos locales.

Empfang der Urlauber bei einer Verkostung von Produkten aus der Region.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65