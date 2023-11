MARCHÉ DE NOËL À LA FERME AUBERGE DE LA TOUCHE Ferme auberge de la Touche Ombrée d’Anjou, 10 décembre 2023, Ombrée d'Anjou.

Ombrée d’Anjou,Maine-et-Loire

Marché de Noël à la ferme-auberge de La Touche au Tremblay, le dimanche 10 décembre..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . .

Ferme auberge de la Touche Le Tremblay

Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Christmas market at La Touche farm inn in Le Tremblay, Sunday December 10.

Mercadillo de Navidad en la posada de la granja La Touche, en Le Tremblay, el domingo 10 de diciembre.

Weihnachtsmarkt in der Ferme-auberge de La Touche in Le Tremblay am Sonntag, den 10. Dezember.

Mise à jour le 2023-11-13 par eSPRIT Pays de la Loire