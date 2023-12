Journée dégustation « Rillettes – Champagne » Ferme Angus des Prés d’Authie Saint-Léger-lès-Authie Catégories d’Évènement: Saint-Léger-lès-Authie

Somme Journée dégustation « Rillettes – Champagne » Ferme Angus des Prés d’Authie Saint-Léger-lès-Authie, 9 décembre 2023 14:00, Saint-Léger-lès-Authie. Journée dégustation « Rillettes – Champagne » Samedi 9 décembre, 15h00 Ferme Angus des Prés d’Authie Accès libre À Saint-Léger lès Authie, une ferme vous fait redécouvrir le boeuf à sa façon. Pour cela, Nicolas Candelier organise une journée dégustation « Rillettes – Champagne » le 9 décembre de 15h à 19h.

L’occasion de découvrir ce lieu, l’esprit qui anime cet éleveur dans sa quête du bon produit et des bons produits transformés localement. Carbonade, Bolognaise, paté, rillettes et autres délices sont proposés dans cette ferme, sans oublier les caissettes de viande à la commande. Ferme Angus des Prés d’Authie Saint-Léger les Authie Saint-Léger-lès-Authie 80560 Somme Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 02 68 30 48 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Samedi 9 décembre, 15h00

