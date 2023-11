Marché d’hiver à la ferme Ane et Carotte Ferme Ane et Carotte Champagnac-la-Rivière, 2 décembre 2023, Champagnac-la-Rivière.

Champagnac-la-Rivière,Haute-Vienne

Le mois de décembre rime avec marché de Noël et cette année encore à la Ferme Ane et Carotte vous pourrez faire votre marché pour les fêtes de fin d’année avec un vin chaud à la main et partir à la rencontre d’artisans et de producteurs locaux. Vous pourrez également déguster des huitres. Une belle journée à la ferme pour attendre Noël !.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 17:00:00. EUR.

Ferme Ane et Carotte Les Jarosses

Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



December is synonymous with the Christmas market, and once again this year at the Ferme Ane et Carotte you can do your Christmas shopping with mulled wine in hand and meet local craftsmen and producers. You can also taste oysters. A great day out at the farm to look forward to Christmas!

Diciembre es sinónimo de mercado navideño, y un año más en la Ferme Ane et Carotte podrá hacer sus compras de Navidad con vino caliente en la mano y conocer a artesanos y productores locales. También podrá degustar algunas ostras. Un gran día en la granja para esperar la Navidad

Dezember bedeutet Weihnachtsmarkt und auch dieses Jahr können Sie auf der Ferme Ane et Carotte mit einem Glühwein in der Hand Ihren Weihnachtsmarkt besuchen und dabei lokale Kunsthandwerker und Produzenten kennenlernen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Austern zu probieren. Ein schöner Tag auf dem Bauernhof, um auf Weihnachten zu warten!

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Ouest Limousin