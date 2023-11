Chastanhas : La châtaigne dans tous ses états Ferme Ane et Carotte Champagnac-la-Rivière, 25 novembre 2023, Champagnac-la-Rivière.

Champagnac-la-Rivière,Haute-Vienne

Une après midi et une soirée pour découvrir l’univers de la châtaigne en Limousin en compagnie de Jean François Vignaud. Au programme : balade, atelier pratique, apéro et repas. Une belle après midi sous le signe des saveurs du fruit de la saison !.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Ferme Ane et Carotte Les Jarosses

Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



An afternoon and evening to discover the world of chestnuts in Limousin with Jean François Vignaud. On the program: walk, practical workshop, aperitif and meal. A delightful afternoon of seasonal fruit flavors!

Una tarde y una noche para descubrir el mundo del castaño en Limousin con Jean François Vignaud. En el programa: un paseo, un taller práctico, un aperitivo y una comida. ¡Una gran tarde de sabores a partir del fruto de la temporada!

Ein Nachmittag und ein Abend, um in Begleitung von Jean François Vignaud die Welt der Kastanie im Limousin zu entdecken. Auf dem Programm standen ein Spaziergang, ein praktischer Workshop, ein Aperitif und ein Essen. Ein schöner Nachmittag im Zeichen der Aromen der Frucht der Saison!

Mise à jour le 2023-11-09 par OT Ouest Limousin