Soirée spectacle à la ferme Ane et Carotte : concert de « Manoutch Skandal » Ferme Ane et Carotte Champagnac-la-Rivière, 10 août 2023, Champagnac-la-Rivière.

Champagnac-la-Rivière,Haute-Vienne

L’été est là, les soirées à la ferme Ane et Carotte aussi ! Au programme de ce jeudi 10 août aux Jarosses : 19h concert de MANOUTCH SKANDAL. Une belle soirée estivale en perspective !.

2023-08-10 fin : 2023-08-10 . EUR.

Ferme Ane et Carotte Les Jarosses

Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Summer’s here, and so are the evenings at the Ane et Carotte farm! On the program for this Thursday, August 10 at Les Jarosses: 7pm concert by MANOUTCH SKANDAL. A great summer evening!

Llega el verano y con él las veladas en la granja Ane et Carotte En el programa del jueves 10 de agosto en Les Jarosses: concierto de MANOUTCH SKANDAL a las 19:00 horas. Sin duda, una gran velada estival

Der Sommer ist da, die Abende auf dem Bauernhof Ane et Carotte auch! Auf dem Programm für diesen Donnerstag, den 10. August, in Les Jarosses: 19 Uhr Konzert von MANOUTCH SKANDAL. Ein schöner Sommerabend in Aussicht!

