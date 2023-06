Soirée spectacle à la ferme Ane et Carotte Ferme Ane et Carotte Champagnac-la-Rivière, 5 juillet 2023, Champagnac-la-Rivière.

Champagnac-la-Rivière,Haute-Vienne

L’été est là, les soirées à la ferme Ane et Carotte aussi ! Ce mercredi 5 juillet aux Jarosses à 18h balade poétique avec le collectif Champ Libre, Sortir de l’abime, manifeste poétique et balade avec quelques surprises le long du parcours. A 21h, concert du groupe Madjo Dilo, à nos forêts, projet poétique et musical, ode à la nature et aux femmes. Une belle soirée d’été poétique en perspective !.

2023-07-05 à ; fin : 2023-07-05 . EUR.

Ferme Ane et Carotte Les Jarosses

Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Summer’s here, and so are the evenings at the Ane et Carotte farm! This Wednesday, July 5 at Les Jarosses at 6pm, a poetic stroll with the Champ Libre collective, Sortir de l’abime, a poetic manifesto and stroll with a few surprises along the way. At 9pm, a concert by the group Madjo Dilo, à nos forêts, a poetic and musical project, an ode to nature and women. A beautiful poetic summer evening in prospect!

El verano ya está aquí, ¡y las tardes en la granja Ane et Carotte también! Este miércoles 5 de julio en Jarosses, a las 18:00 h, paseo poético con el colectivo Champ Libre, Sortir de l’abime, manifiesto poético y paseo con algunas sorpresas por el camino. A las 21:00 h, concierto del grupo Madjo Dilo, à nos forêts, un proyecto poético y musical, una oda a la naturaleza y a las mujeres. ¡Qué mejor manera de pasar una poética noche de verano!

Der Sommer ist da, die Abende auf dem Bauernhof Ane et Carotte auch! Diesen Mittwoch, den 5. Juli, findet in Les Jarosses um 18 Uhr ein poetischer Spaziergang mit dem Kollektiv Champ Libre statt, Sortir de l’abime, ein poetisches Manifest und ein Spaziergang mit einigen Überraschungen entlang des Weges. Um 21 Uhr Konzert der Gruppe Madjo Dilo, à nos forêts, ein poetisches und musikalisches Projekt, eine Ode an die Natur und die Frauen. Ein schöner poetischer Sommerabend in Aussicht!

Mise à jour le 2023-06-24 par OT Ouest Limousin