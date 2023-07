Journée festive de la route du fromage AOP Ossau Iraty : ferme Ametzalde Ferme Ametzalde Lasse, 4 août 2023, Lasse.

Lasse,Pyrénées-Atlantiques

De 10h à 20h. Boissons et restauration sur place avec les produits de la ferme sous chapiteau. Visite de la ferme toutes les heures. Approche des brebis. Présentation de l’histoire de la ferme, du travail des anciens et de celui d’aujourd’hui. Groupe de musique. Démonstration de tonte (11h). Pas de réservation.

Soyez les bienvenus pour visiter notre petite ferme familiale, située dans les montagnes basques. Venez découvrir et déguster un fromage gourmand, authentique et biologique, que l’on prend autant de plaisir à fabriquer qu’à partager. Nous sommes engagés dans le label Idoki pour une agriculture paysanne et raisonnée..

2023-08-04 fin : 2023-08-04 20:00:00. EUR.

Ferme Ametzalde Maison Erramioénéa

Lasse 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



From 10 a.m. to 8 p.m. Drinks and on-site catering with farm produce under marquee. Tours of the farm every hour. Get up close to the ewes. Presentation of the farm?s history, the work of the past and present. Music band. Shearing demonstration (11am). No reservation required.

Welcome to visit our small family farm in the Basque mountains. Come discover and taste a gourmet, authentic, organic cheese that we take as much pleasure in making as we do in sharing. We are committed to the Idoki label for sustainable farming.

De 10.00 a 20.00 h. Bebidas y catering in situ con productos de la granja bajo una carpa. Visita de la granja cada hora. Acérquese a las ovejas. Presentación de la historia de la granja, del trabajo de antes y de ahora. Banda de música. Demostración de esquileo (11 h). No es necesario reservar.

Venga a visitar nuestra pequeña granja familiar en las montañas vascas. Venga a degustar un delicioso y auténtico queso ecológico que nos gusta tanto elaborar como compartir. Estamos comprometidos con el sello Idoki de agricultura sostenible.

Von 10 Uhr bis 20 Uhr. Getränke und Essen vor Ort mit Produkten vom Bauernhof im Festzelt. Besichtigung des Bauernhofs zu jeder vollen Stunde. Annäherung an die Schafe. Präsentation der Geschichte des Hofes, der Arbeit der Vergangenheit und der Gegenwart. Musikalische Unterhaltung durch eine Band. Vorführung der Schafschur (11 Uhr). Es ist keine Reservierung erforderlich.

Seien Sie herzlich eingeladen, unseren kleinen Familienbauernhof in den baskischen Bergen zu besuchen. Entdecken und probieren Sie unseren köstlichen, authentischen und biologischen Käse, den wir mit Freude herstellen und mit Ihnen teilen. Wir haben uns dem Idoki-Label für eine bäuerliche und nachhaltige Landwirtschaft angeschlossen.

