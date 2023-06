BIVOUAC SPORT ET NATURE À SAVOILLAN Ferme agricole de Savoillan Savoillan, 25 juillet 2023, Savoillan.

Le séjour se déroule à Savoillan qui est une commune de l’intercommunalité, qui est bordé de prairies et qui ouvre son regard sur la crête du Ventoux jusqu’à son sommet et se situe sur la rive gauche du Toulourenc.

Il est essentiellement tourné vers des activités agricoles et artistiques et vers des activités touristiques liées à la nature.

Le sentier botanique de de Saint Agricol est un parcours de 3km, on y trouve des espèces typiques de la végétation provençale (chênes, génévriers, pins…).

La boulangerie du village est une halte pour déguster le pain cuit au feu de bois sans oublier de goûter un peu d’épeautre.

Nous serons installés sous tente dans un environnement naturel à proximité de la salle des fêtes de la commune :

– 1 tente pour deux à trois enfants,

– 1 tente par animateur,

– 1 tente pour l’infirmerie,

– 1 espace intérieur pour stocker la nourriture, cette salle nous servira en cas derepli,

– 4 WC mobiles,

– Douche à Montbrun et 1 douche à disposition sur place si besoin.

Ce bivouac est une immersion au coeur du ventoux et vise plusieurs objectifs pédagogiques.

– Individualité du jeune et découverte de lui-même.

Le jeune est un «individu unique et particulier» qui s’individualise dans la mesure où son environnement familial et social, lui permet d’expérimenter et de se construire au fil des expériences et du temps.

En effet l’ensemble de l’équipe mettra des actions en place pour permettre aux jeunes de faire leur propre choix, leur laisser la possibilité de s’exprimer et de parler de leurs émotions (bâton de parole en fin de journée ou après une activité).

Afin que les jeunes expérimentent et fassent leur propre expérience l’équipe travaille autour de l’accompagnement ainsi que de la valorisation sans pour autant faire à leur place.

– Le vivre ensemble et la sensibilisation à la citoyenneté.

Pour nous le vivre ensemble c’est :

Apprendre à vivre dans un groupe tout en prenant conscience de l’autre,

C’est apprendre à écouter les autres c’est pourquoi l’adulte veille à ce que les jeunes puissent s’exprimer librement et être écouté,

C’est la découverte de personnes, de lieux, de règles différentes,

C’est favoriser le sens civique en permettant aux jeunes d’être acteur en les incitant à faire des propositions, en faisant certaines missions afin de prendre leur responsabilité.

L’équipe mettra en place différentes actions :

. La vie quotidienne : le partage, l’échange, l’entraide, l’écoute, la transmission et les missions.

. Règles de vie : travailler les règles de vie avec les jeunes, les comprendre et les appliquer.

. Inciter le jeune à faire ses choix, liberté d’expression, parler de respect, de tolérance et laicité.

. Mettre en place des jeux de connaissance, coopératifs et collectifs.

. Bilan journalier.

– Développer un lien sensible entre le jeune et le monde vivant.

C’est principalement par des actions éducatives et des animations ludiques :

. Randonnée dans la nature et dans le Toulourenc,

. Découverte de la faune et la flore locale avec la course d’oriantation et les divérs jeux orgnisés dans la village,

. Sensibiliser les jeunes à la protection de la nature, sur le tri, éviter le gaspillage, les produits de saison…

. Activités diverses dans la nature et les inciter à observer ce qui les entoure.

– Le soutien à la parentalité.

La qualité d’accueil de l’enfant et du parent est un point indispensable dans la cadre du soutien à la parentalité. En effet l’équipe se rend disponible, à l’écoute, dans le non jugement et propose des conseils afin de créer des relations de confiance tout en valorisant les compétences parentales.

Ces différents temps d’échanges nous permettent d’identifier les besoins et demandes des familles.

Nous allons proposer un temps d’échanges avec les familles concernant l’organisation du séjour, les modalités et leurs éventuels demandes et attentes.

Un programme sera distribué aux parents pendant cette réunion et un lien WE transfer leur sera transmis pour accéder aux photos du séjour.

Nous allons faire une publication sur le facebook de la communauté de communes de la colo apprenantes à la fin du séjour.

Le séjour est composé de 2 axes :

Nous proposons tout au long du séjour des activités de loisirs ludiques dans un cadre sécurisé, dans l’application du cadre sanitaire en vigueur et un accompagnement de qualité.

– Les activité physiques et sportives, notament les sports de nature :

Découvrir de nouvelles activités physiques et sportives pour développer la confiance en soi, l’esprit d’équipe, le respect de soi et des autres en acceptant leurs différences. Sensibiliser les jeunes que le sport est moyen de se défouler, un temps de bien-être, peut aider à réduire le stress, améliorer le sommeil… Sensibiliser les jeunes aux différents milieux naturels, à la biodiversité et à l’écologie. Découverte de la faune et de la flore, des espèces animales locales. Sensibiliser les jeunes au monde qui les entoure, qui se trouve à proximité de chez eux pour susciter leur curiosité.

Pendant le séjour nous allons proposer différentes activités : . Parcours d’orientation à proximité du campement pour observer les différentes espèces que l’on y trouve. . Canyoning pour être au cœur de la nature. . Accrobranche dans un village à proximité. . Veillée sur les étoiles. . Olympiade. . Randonnée et balade dans le Toulourenc.

– L’alimentation et la santé.

Sensibiliser les jeunes sur l’hygiène de vie qui passe par l’alimentation et le sport (facteurs clés dans la protection de la santé).

Sensibiliser les jeunes à avoir une alimentation équilibrée avec des produits de saisons, locaux et frais dès que c’est possible.

Evoquer les bienfaits d’une alimentation saine et équilibrée en faisant le lien avec la santé.

Nous allons mettre en place un jeu sur l’alimentation et la santé afin que les jeunes puissent acquérir de nouvelles connaissances.

Suite à ce jeu ils vont devoir concevoir un diner avec des ingrédients locaux, de saison et équilibré pour « un diner presque parfait ».

