Vienne Sorties Marché artisanal et produit du terroir Ferme Acadienne n°6 La Puye, 25 juin 2023, La Puye. Sorties Marché artisanal et produit du terroir Dimanche 25 juin, 09h00 Ferme Acadienne n°6 Entrée libre, Gratuit Ne manquez pas le marché exceptionnel qui se tiendra le dimanche 25 juin à Archigny ! Avec une trentaine de producteurs et artisans locaux, cet événement public offre démonstrations, dégustations et restaurations sur place. De 9h à 19h, à la ferme 6, à la croix de justice, 86210 Archigny, venez nombreux découvrir nos produits authentiques et profiter des tours d’ULM au-dessus de la ligne acadienne et des tours de poney autour de la ferme. Célébrez la diversité locale avec nous !

D’autre part, la Ferme Acadienne N°6 est ouverte aux visites tous les week-ends de 15 h à 18 h 30, jusqu’au 17 septembre 2023. Visites possibles en semaine sur rdv. Entrée libre. Ferme Acadienne n°6 La Croix de Justice 86210 Archigny La Puye 86260 La Petite Gâtine Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 81 35 26 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Marché Expositions Mairie archigny

