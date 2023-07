Venez découvrir la ferme acadienne n°10 Ferme acadienne Archigny Catégories d’Évènement: Archigny

Venez découvrir la ferme acadienne n°10 16 et 17 septembre Ferme acadienne Gratuit. Sur inscription. Les premiers réfugiés acadiens arrivent en France en septembre 1758. Les acadiens sont vus alors comme une main-d'œuvre agricole bon marché. L'Etat étudie plusieurs projets de défrichements émanant de gentilshommes pour mettre en valeur des terres ingrates. Celui du marquis de Pérusse des Cars, seigneur de Monthoiron, emporte l'adhésion. La ferme acadienne n°10 est le témoignage de cette histoire. Ferme acadienne Les Huit Maisons, 86210 Archigny Archigny 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine La Ferme Acadienne est située sur la commune d'Archigny.

Située à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Poitiers, sur la rive droite de la Vienne, la Ligne Acadienne s’étend sur la route de Monthoiron à La Puye. En 1775, 58 fermes sont construites par le marquis Pérusse Des Cars sur les 150 prévues. Des meneurs poussent les familles à la révolte – les titres de propriété promis ne sont toujours pas délivrés aux familles – et les Acadiens refusent de continuer le travail. Les fermes abandonnées seront redistribuées entre les familles restantes ou données en dot en cas de mariage entre les Acadiens et les gens de la région. Les familles acadiennes installées alors en Poitou ont, pour la plupart, fait souche dans la région. Il en reste 36 encore aujourd’hui. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Nicolas Courteix

