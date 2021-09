Bourg-Argental Bourg-Argental Bourg-Argental, Loire Ferme à l’ancienne : Après-midi battage Bourg-Argental Bourg-Argental Catégories d’évènement: Bourg-Argental

Loire

Ferme à l’ancienne : Après-midi battage Bourg-Argental, 4 septembre 2021, Bourg-Argental. Ferme à l’ancienne : Après-midi battage 2021-09-04 15:00:00 15:00:00 – 2021-09-04

Bourg-Argental Loire Bourg-Argental La Ferme à l’ancienne, musée qui sauvegarde outils, matériels et ustensiles du monde rural, vous invite à sa manifestation annuelle de battage à l’ancienne.

Pas de soupe aux choux cette année. dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Bourg-Argental, Loire Autres Lieu Bourg-Argental Adresse Ville Bourg-Argental lieuville 45.29307#4.53866