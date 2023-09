Des vaches et des plans : les fermes d’hier et d’aujourd’hui Ferme à Isidore Combloux, 14 octobre 2023, Combloux.

Découvrez l’évolution de l’architecture agricole à travers deux exemples ! Tout d’abord, les secrets de l’architecture d’antan au service de l’agriculture vous seront livrez à la Ferme à Isidore, datant de 1832. Ensuite, au GAEC Val Mont Blanc vous rencontrerez les agriculteurs, découvrirez l’architecture actuelle, les nouveaux enjeux et ceux de demain ! De la tradition à l’innovation, cette visite vous montrera comment les bâtiments agricoles ont évolué pour répondre aux besoins du métier.

La Ferme à Isidore construite en 1832 est un joyau de l'architecture rurale de montagne. Elle porte le nom de son dernier habitant. C'est l'une des rares fermes régionales à avoir conservé son état d'origine. Elle était jusqu'à la fin du XXe siècle, un lieu d'habitation et une exploitation agricole.

Sa construction et sa conception sont caractéristiques d’un environnement restreint et témoignent de l’adaptation aux conditions rigoureuses du milieu montagnard.

Acquise par la commune de Combloux en 2002, puis classée monument historique en 2004, elle a fait l’objet de travaux de restauration en 2007. La ferme devient alors un espace à vocation culturelle, accueillant dans la grange des expositions sur plus de 250m², des visites guidées, etc. Des parkings se trouvent à proximité de la ferme à Isidore, dans le centre du village de Combloux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00

