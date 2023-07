Concert exceptionnel Nos Marins Fermanville, 15 juillet 2023, Fermanville.

Fermanville,Manche

Fermanville en scène entre la terre et la mer. Nos Marins et leurs invités : René Lacaille, Gullivan (de Mes Souliers Sont Rouges), Eskelina, Chloé Lacan. 1ère partie : Gérard Vien, No-Za, Novis, Fils & Chips.

Route du Phare.

Restauration et buvette sur place..

2023-07-15 15:00:00 fin : 2023-07-15 . .

Fermanville 50840 Manche Normandie



Fermanville on stage between land and sea. Our sailors and their guests: René Lacaille, Gullivan (from Mes Souliers Sont Rouges), Eskelina, Chloé Lacan. 1st part: Gérard Vien, No-Za, Novis, Fils & Chips.

Route du Phare.

Catering and refreshments on site.

Fermanville en escena entre la tierra y el mar. Nuestros marineros y sus invitados: René Lacaille, Gullivan (de Mes Souliers Sont Rouges), Eskelina, Chloé Lacan. 1ª parte: Gérard Vien, No-Za, Novis, Fils & Chips.

Route du Phare.

Comida y refrescos in situ.

Fermanville en scène zwischen Land und Meer. Unsere Seemänner und ihre Gäste: René Lacaille, Gullivan (von Mes Souliers Sont Rouges), Eskelina, Chloé Lacan. 1. Teil: Gérard Vien, No-Za, Novis, Fils & Chips.

Route du Phare (Straße des Leuchtturms).

Essen und Trinken vor Ort.

