vide grenier Fermanville
vide grenier, 1 mai 2023, Fermanville.
VIDE GRENIER A LA MAIRIE DE FERMANVILLE
RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE
SANS RÉSERVATION
VÉHICULES AUTORISES POUR LES EXPOSANTS, PARKING POUR LES VISITEURS.
2023-05-01 à 06:00:00 ; fin : 2023-05-01 18:00:00. .
Fermanville 50840 Manche Normandie
GARAGE SALE AT THE TOWN HALL OF FERMANVILLE
CATERING AND REFRESHMENTS ON THE SPOT
WITHOUT RESERVATION
VEHICLES ALLOWED FOR EXHIBITORS, PARKING FOR VISITORS
VENTA DE GARAJE EN EL AYUNTAMIENTO DE FERMANVILLE
CATERING Y REFRESCOS IN SITU
SIN RESERVA
VEHÍCULOS PERMITIDOS PARA EXPOSITORES, APARCAMIENTO PARA VISITANTES
VIDE GRENIER À LA MAIRIE DE FERMANVILLE (FLOHMARKT IM RATHAUS VON FERMANVILLE)
ESSEN UND TRINKEN VOR ORT
OHNE RESERVIERUNG
ZUGELASSENE FAHRZEUGE FÜR AUSSTELLER, PARKPLÄTZE FÜR BESUCHER
Mise à jour le 2023-04-07 par Normandie Tourisme / Attitude Manche