Feria Sen Bertomiu Parentis-en-Born Parentis-en-Born Catégories d’évènement: 40160

Parentis-en-Born

Feria Sen Bertomiu Parentis-en-Born, 5 août 2022, Parentis-en-Born. Feria Sen Bertomiu Place Arenes Roland Portalier Arènes Roland Portalier Parentis-en-Born

2022-08-05 – 2022-08-09 Place Arenes Roland Portalier Arènes Roland Portalier

Parentis-en-Born 40160 La Feria de la Sen Bertomiu a lieu tous les ans durant la première ou deuxième semaine d’août. Cinq jours de fêtes en centre-ville de Parentis-en-Born durant lesquels se succèdent concerts, défilés de chars fleuris, bandas, bals, corridas, recorte (spectacle taurin), course landaise, croque vaches, fête des enfants, journée landaise, déjeuner aux tripes landaises etc. La Feria de la Sen Bertomiu a lieu tous les ans durant la première ou deuxième semaine d’août. Cinq jours de fêtes en centre-ville de Parentis-en-Born durant lesquels se succèdent concerts, défilés de chars fleuris, bandas, bals, corridas, recorte (spectacle taurin), course landaise, croque vaches, fête des enfants, journée landaise, déjeuner aux tripes landaises etc. +33 5 58 78 40 02 La Feria de la Sen Bertomiu a lieu tous les ans durant la première ou deuxième semaine d’août. Cinq jours de fêtes en centre-ville de Parentis-en-Born durant lesquels se succèdent concerts, défilés de chars fleuris, bandas, bals, corridas, recorte (spectacle taurin), course landaise, croque vaches, fête des enfants, journée landaise, déjeuner aux tripes landaises etc. @ville de Parentis en Born

Place Arenes Roland Portalier Arènes Roland Portalier Parentis-en-Born

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: 40160, Parentis-en-Born Autres Lieu Parentis-en-Born Adresse Place Arenes Roland Portalier Arènes Roland Portalier Ville Parentis-en-Born lieuville Place Arenes Roland Portalier Arènes Roland Portalier Parentis-en-Born Departement 40160

Parentis-en-Born Parentis-en-Born 40160 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/parentis-en-born/

Feria Sen Bertomiu Parentis-en-Born 2022-08-05 was last modified: by Feria Sen Bertomiu Parentis-en-Born Parentis-en-Born 5 août 2022 40160 Parentis-en-Born

Parentis-en-Born 40160