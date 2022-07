FERIA Portiragnes, 15 juillet 2022, Portiragnes.

FERIA

Portiragnes Hérault

2022-07-15 – 2022-07-17

Portiragnes

Hérault

Une Féria dans la tradition camarguaise,

Vendredi 15

19h00: Vernissage de l’exposition de la « Palette Portiragnaise » Maison des associations/Village

Ouverture officielle de la Féria et vin d’honneur offert par la Commune.

20h00 : Soirée BODEGAS sur le parvis de la mairie animé avec DJ

23h00: Toro de fuego

Samedi 16

11h00 : Abrivado Portiragnes village

17h00 : Course camarguaise d’école aux arènes Portiragnes- plage

Dimanche 17

11h00 : Défilé costumé, sortie du Biou et ses musiciens et Abrivado

13h00 : Paëlla géante sur l’esplanade des troubadours

17h00 : Course camarguaise AVENIR/ESPOIRS Trophée MANU PERO arènes de Portiragnes plage

#TEMPSFORT

Une Féria dans la tradition camarguaise

Une Féria dans la tradition camarguaise,

Vendredi 15

19h00: Vernissage de l’exposition de la « Palette Portiragnaise » Maison des associations/Village

Ouverture officielle de la Féria et vin d’honneur offert par la Commune.

20h00 : Soirée BODEGAS sur le parvis de la mairie animé avec DJ

23h00: Toro de fuego

Samedi 16

11h00 : Abrivado Portiragnes village

17h00 : Course camarguaise d’école aux arènes Portiragnes- plage

Dimanche 17

11h00 : Défilé costumé, sortie du Biou et ses musiciens et Abrivado

13h00 : Paëlla géante sur l’esplanade des troubadours

17h00 : Course camarguaise AVENIR/ESPOIRS Trophée MANU PERO arènes de Portiragnes plage

#TEMPSFORT

Portiragnes

dernière mise à jour : 2022-07-08 par