Féria, 18 juin 2021-18 juin 2021, Istres.

Féria 2021-06-18 – 2021-06-20 Espace festif le Palio Boulevard Jean Jacques Prat

Istres Bouches-du-Rhône

Une programmation de premier choix digne des plus grandes Ferias françaises, qui fait de la ville d’Istres une ville taurine d’excellence.



Ce rendez-vous istreen s’impose en effet chaque année un peu plus avec la qualité du spectacle proposé : des affiches complètes (« no hay billetes »), des cartels de renom et une ville qui bat pendant tout un week end au rythme des penas et bandas.



– Vendredi 18 juin 18h30

« CORRIDA SYMPHONIQUE »

La danseuse classique Angélique Blasco, le baryton Frédéric Cornille, la peña Chicuelo rendent hommage à l’art

Morante de la Puebla / Antonio Ferrera / Juan Leal

ZALDUENDO



– SAMEDI 19 JUIN 18h

« CORRIDA DE LOS TRES CAMINOS »

6 toros – 6 matadors – 5 français et 1 mexicain

Thomas Dufau / Andy Younes / Léo Valadez / Adrien Salenc / Tibo Garcia /

Maxime Solera

Les ganaderias par ordre de sortie sont :

CUILLÉ, PAGES-MAILHAN, FERNAY, MARGE, DURAND ET JALABERT



– DIMANCHE 20 JUIN – 18h

CORRIDA CHARRA-MEXICAINE

Décoration des arènes par Tom Garcia,

Animations avec les Mariachis del Sol, Marco Zermeno et ses « Charros »

Enrique Ponce / Paco Ureña / Luis David

VICTORIANO DEL RIO



// NOVILLADAS :



– Samedi 19 juin 11h

Sans picador offerte aux abonnés en partenariat avec le Centre Français de Tauromachie

Juanito – Tony Martin – Rafael Ponce de Leon – Antonio Plaza

(Adour Aficion – E.T Béziers – CFT Nîmes – E.T Arles)

DURAND

– Dimanche 20 juin 11h

Trophée Pierre-Pouly

Adam Samira / Manuel Perera / Christian Parejo

PAGÈS-MAILHAN



Le public pourra retrouver pendant trois jours devant les arènes, le village feria, avec ses bodegas qui proposeront des plats traditionnels… Le tout, au son des musiques festives. Des animations taurines seront présentes tout au long du week-end, ainsi que de nombreuses expositions de » la Feria de l’art « . Les rues du centre-ville seront animées par les traditionnelles peñas et bandas venues de toute la France, qui vous feront vibrer et sauter.

La Feria d’Istres se déroule dans les arènes du Palio, inaugurées en 2001. Bâties à l’emplacement des anciennes arènes municipales, cette plaza accueille chaque année au mois de juin les meilleurs toreros du moment lors de corridas exceptionnelles.

La Feria d’Istres se déroule dans les arènes du Palio, inaugurées en 2001. Bâties à l’emplacement des anciennes arènes municipales, cette plaza accueille chaque année au mois de juin les meilleurs toreros du moment lors de corridas exceptionnelles.

Le public pourra retrouver pendant trois jours devant les arènes, le village feria, avec ses bodegas qui proposeront des plats traditionnels… Le tout, au son des musiques festives. Des animations taurines seront présentes tout au long du week-end, ainsi que de nombreuses expositions de » la Feria de l’art « . Les rues du centre-ville seront animées par les traditionnelles peñas et bandas venues de toute la France, qui vous feront vibrer et sauter.