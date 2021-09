Feria du Riz Centre ville, 9 septembre 2021, Arles.

Feria du Riz

du jeudi 9 septembre au dimanche 12 septembre à Centre ville

La Feria du Riz 2021 aura lieu du 10 au 12 septembre avec une programmation haut de gamme dans des arènes exceptionnellement décorée par l’artiste colombien Diego Robles. Aux cartels, composés par la direction des Arènes d’Arles : trois corridas goyesques dont une à cheval, et deux novilladas. Les services de la Ville d’Arles réunis autour du maire Patrick de Carolis et des élus du Conseil municipal se sont mobilisés, en étroite collaboration avec la sous-préfecture et les commerçants, pour proposer des animations taurines et festives en ville. **PROGRAMME** **Jeudi 9 septembre :** -18h, novillada sans picador de l’école taurine avec Borja Escudero, Aaron Rull, Lenny Martin et Miguelin (novillos de Blohorn), aux arènes d’Arles. **Vendredi 10 septembre :** -18h, novillada avec Adam Samira, Miguel Aguilar, Manuel Perera (novillo de Roland Durand et Jalabert) aux arènes. -20h, course de vaches, arènes portatives, place de la Croisière. -20h, tertulias- rincón de los chiquillos, (débats d’aficionados), cour des Podestats. **Samedi 11 septembre :** -10h, encierro, rue de la Cavalerie, rue Voltaire, place Voltaire. -11h30, course de vaches, arènes portatives, place de la Croisière. -14h30, course camarguaise pour les élèves de l’Ecole Taurine d’Arles, arènes portatives, place de la Croisière. – 17h, corrida goyesque, mano a mano Alejandro Talavante et Roca Rey (toros de Nuñez del Cuvillo, Adolfo Martin et Garcigrande), aux arènes. -19h30, bandido, boulevard des Lices. -20h, tertulias- rincón de los chiquillos (débats d’aficionados), cour des Podestats. -20h à 23h, animations musicales : Garden Swing Big Band, place Voltaire, Gitano Family, place Henri de Bornier, The Yellbows, place Paul Doumer, Fanfare Mudanza, kiosque à musique. **Dimanche 12 septembre :** -10h, encierro, rue de la Cavalerie, rue Voltaire, place Voltaire -11h, corrida goyesque à cheval avec Rui Fernandes, Diego Ventura et Duarte Fernandes qui prendra l’alternative (toros de Los Espartales) aux arènes. -13h, festival d’abrivado, boulevard des Lices. -14h30, capea avec les élèves de l’Ecole Taurine, arenes portatives, place de la Croisière. – 17h, corrida goyesque avec Antonio Ferrera, Manuel Perera et Emilio de Justo (toros de Jandilla). -19h30, bandido finale, boulevard des Lices. **Bodegas** Elles seront ouvertes à partir de vendredi 10 septembre. Fermeture à deux heures du matin, vendredi 10 et samedi 11, à minuit dimanche 12. **Les penas** Samedi 11 et dimanche 12 : Los Caballeros, la Camarga, l’Occitane, Les Reboussié, Lou Carretié. (organisation Comité de la feria) _Programme susceptible de modifications._ _Les animations gratuites sont organisées par la Ville, avec la participation : du Comité de la Feria, de l’association des Prémices du Riz, de l’association Pourquoi Pas et du Syndicat des Riziculteurs._ **Mesures sanitaires** Dans le contexte de la crise sanitaire et conformément aux mesures instaurées par la Préfecture dans le département des Bouches du Rhône : – Le port du masque est obligatoire dans toute la ville. – Le passe sanitaire est exigible : aux arènes d’Arles (prévoir d’arriver plus tôt), dans les bars et restaurants de la ville, dans les bodegas, ainsi que sur la place du Forum. Se munir d’une pièce d’identité. – Des bracelets non échangeables sont proposés sur présentation du pass-sanitaire ou d’un test négatif de moins de 72 heures : à l’entrée des arènes, salle des pas-perdus de l’hôtel de Ville (du jeudi au samedi inclus, de 9h à 21 heures, dimanche 12, de 9h à midi), dans les pharmacies (*). On peut également les retirer à la Police Municipale, du vendredi au samedi, de 9h à 21 heures. – Tests de dépistage : Avec le soutien des pharmaciens arlésiens, des tests de dépistage (antigéniques), sont proposés sur présentation de la carte vitale et d’une pièce d’identité, salle Henri-Comte (angle de la rue de l’Hôtel-de-ville et de la rue Balze). Des bracelets seront également remis aux personnes à l’issue d’un test négatif. Vendredi 10 septembre de 9h à 19h, samedi 11 septembre, de 9 heures à 16h. Forum : Les accès, place du Forum seront filtrés (pass-sanitaires et/ou bracelets obligatoires), ce qui permettra l’accès libre à chaque établissement.

Corridas, bodegas et animations en ville sont au programme la Feria du Riz, du 10 au 12 septembre 2021.

Centre ville 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-09T18:00:00 2021-09-09T20:00:00;2021-09-10T18:00:00 2021-09-10T23:59:00;2021-09-11T10:00:00 2021-09-11T23:59:00;2021-09-12T10:00:00 2021-09-12T23:59:00