FERIA DU COCHON – COCHONAILLES DES HALLES Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

FERIA DU COCHON – COCHONAILLES DES HALLES Béziers, 3 avril 2022, Béziers. FERIA DU COCHON – COCHONAILLES DES HALLES Béziers

2022-04-03 09:00:00 – 2022-04-03 16:00:00

Béziers Hérault Venez à la rencontre des commerçants producteurs qui proposeront leur charcuterie ainsi qu’une démonstration de découpe de jambon.

Nos vignerons seront également présents pour proposer leurs vins.

Un enclos avec des petits cochons ravira les plus jeunes.

Béziers

