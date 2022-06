Feria du Cheval Saintes-Maries-de-la-Mer, 13 juillet 2022, Saintes-Maries-de-la-Mer.

Feria du Cheval

Les arènes et les rues du village Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

2022-07-13 – 2022-07-17

Saintes-Maries-de-la-Mer

Bouches-du-Rhône

Programme :

Mercredi 13 :

• A 19h30 Roussatio (Manade Layalle et Cabanes de Cacharel), chevaux Camargue et défile de la Feria (départ bouvau d’Aubanel).

A 22h00 « Songe d’une nuit en Camargue », spectacle Son et Lumière (Route de Cacharel) – Participation 2€ aide aux artistes .



Jeudi 14 :

Dès 10h domaine de Méjanes : Marché provençal- Spectacles équestres gratuit -concours des Etoiles de Méjanes (info sur www.mejanes-camargue.fr)

• A 11h Ouverture des Bodegas-Animations sur la place des Gitans

• A 13h Danse Sévillane et Flamenco sur la place des Gitans

• A 17h30 Animations Equestres Place des Gitans

• A 18h00 à Méjanes, 50ème Rejon D’Or : avec Sergio GALAN, Diego VENTURA, Guillermo Hermoso de Mendoza – Résevation dès le 20 juin

au 08 91 70 03 70 – 06 29 82 40 32 ou sur arenes-arles.com Tarif de 25€ à 85€

• A 19h00 Défilé de la Féria (roussataïo, cavaliers, attelages danseuses départ Bouvau d’Aubanel)

• A 22h Feu d’Artifice plage des Arènes

• Vendredi 15 :

• A 11h Animations équestres place des Gitans

• A 13h Danse sévillanes et flamenco place des Gitans

• A 18h Course camarguaise aux arènes, Trophée des Impériaux Espoirs (3ème journée) – Souvenir Florence Clauzel (Trophée de l’Avenir) – Tarif 10€ – réduit 5€.

• A 17h30 Animations équestres sur la place des Gitans

• A 19h Défilé de la Feria (roussataïo, cavaliers, attelages, danseuses) départ bouvau d’Aubanel

• A 20h30 Danse Sévillane et Flamenco place des Gitans



Samedi 16 :

• A 11h Animations équestres place des Gitans

• A 13h Danse sévillanes et flamenco place des Gitans

• A 16h Qualifications pour le Concours de Spectacles Equestre place des gitans

• A 19h Défilé de la Feria (roussataïo, cavaliers, attelages, danseuses) départ bouvau d’Aubanel

• A 22h00, Grand Spectacle Equestre aux arènes (réservation dès le 1er juillet de 15h à 18h

au 06 47 48 61 42 – Tarif générale 30€ – enfants de 10-16ans 15€



Dimanche 17 :

• A 11h Animations équestres place des Gitans

• A 13h Danse sévillanes et flamenco place des Gitans

• A 17h30 Finale du Concours de Spectacles Equestre place des Gitans

• A 19h Défilé de la Feria (roussataïo, cavaliers, attelages, danseuses) départ bouvau d’Aubanel

• A 21h Danse sévillanes et flamenco place des Gitans

Du 13 AU 17 JUILLET, les Saintes Maries deviennent le lieu de rencontre des Arts Equestres. Durant trois jours, le Cheval est alors le roi incontesté de la Fête.

+33 4 90 97 80 05 http://www.arenes-des-saintes.com/

