Feria du camping car Rue de Pitchot Biarritz, jeudi 11 avril 2024.

Organisée sur le parvis extérieur de la Halle d’Iraty du Du 11 au 14 Avril 2024 de 10h à 19h , cette grande manifestation gratuite permet de découvrir 150 camping-cars et fourgons et vans aménagés, neufs et d’occasion.

C’est la Féria du camping-car en Pays Basque.

Profitez d’offres spéciales de financement et découvrez en avant-première les nouveautés .

Durant 4 jours, venez profiter d’offres « DESTOCKAGE » allant jusqu’à + de 10 000€ de remises* sur une sélection de modèles, prêts à partir !

Entrée et parking gratuits

Restauration à proximité.

Possibilité de dormir sur place en camping-car. .

