Bouches-du-Rhône Cette Feria est destinée aux enfants de 2 à 13 ans.



A 13h30, devant les arènes : Distribution de la tenue Feria sur présentation d’un ticket (ticket à récupérer au préalable au Centre Social des oliviers – 2 euro)



A 14h00: Remise des clefs des arènes par le Maire



A 14h30: Démarrage des festivités: stands de jeux , animations, balades en poney



A 16h00: Goûter offert (sur remise du ticket récupéré au préalable au Centre Social des Oliviers)



A 16h30: Spectacle de clôture dans les arènes



Possibilité d'acheter un ticket sur place dès 13h30, au chalet de la Maison du Tourisme Les enfants font leur Féria +33 4 86 52 03 30

