Teyran Teyran Hérault, Teyran FERIA DE TEYRAN 2021 Teyran Teyran Catégories d’évènement: Hérault

Teyran

FERIA DE TEYRAN 2021 Teyran, 21 août 2021, Teyran. FERIA DE TEYRAN 2021 2021-08-21 – 2021-08-23

Teyran Hérault Teyran Le Club Taurin et la municipalité de Teyran sont heureux de vous proposer ce programme de festivités adapté aux exigences réglementaires. Nous vous remercions de respecter toutes les mesures en place et vous souhaitons de bons moments festifs! Samedi 21 Aout

Animé par la Peña “Lou Pati”

9h : déjeuner au pré, Mas du Pont

11h : Abrivado. Départ du Mas du Pont, arrivée aux arènes. Tous à vélo !

16h : Jeux taurins dans les arènes. PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

18h30 : Bandido, Rue du Rocher de l’Ane Dimanche 22 Aout

Animé par la Peña “Lou Pati”

11h : Abrivado. Départ du cimetière, arrivée aux arènes. Tous à vélo !

16h : course taurine, FFCC. Trophée de la ville. PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

19h : Bandido, Rue du Rocher de l’Ane Lundi 23 Aout

Journée des Péquélets, animée par la Peña “Lou Pati”

10h : Jeux pour les enfants, Place de l’Europe

11h30 : Abrivado. Départ du cimetière, arrivée aux arènes.

16h30 : Jeux taurins, taureau mousse dans les arènes. PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

18h30 : Bandido, Rue du Rocher de l’Ane Tous les jours, place de l’Europe :

Jeux forains, ENTREE LIBRE

11h – 23h : Espace buvette et restauration PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

18h – 23h : Animation musicale Sur l’ensemble des animations et des parcours :

– Port du masque et distanciation sociale OBLIGATOIRES

– Contrôles de police inopinés Programmation des festivités de la ville de Teyran du 21 au 23 Août de 11h à 23h

Jeux taurins, animation musicale, buvette et restauration sur place

Port du masque, distanciation conformes au mesures sanitaire

Pass sanitaire demandé pour l’accès aux arènes et à l’espace restauration. Le Club Taurin et la municipalité de Teyran sont heureux de vous proposer ce programme de festivités adapté aux exigences réglementaires. Nous vous remercions de respecter toutes les mesures en place et vous souhaitons de bons moments festifs! Samedi 21 Aout

Animé par la Peña “Lou Pati”

9h : déjeuner au pré, Mas du Pont

11h : Abrivado. Départ du Mas du Pont, arrivée aux arènes. Tous à vélo !

16h : Jeux taurins dans les arènes. PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

18h30 : Bandido, Rue du Rocher de l’Ane Dimanche 22 Aout

Animé par la Peña “Lou Pati”

11h : Abrivado. Départ du cimetière, arrivée aux arènes. Tous à vélo !

16h : course taurine, FFCC. Trophée de la ville. PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

19h : Bandido, Rue du Rocher de l’Ane Lundi 23 Aout

Journée des Péquélets, animée par la Peña “Lou Pati”

10h : Jeux pour les enfants, Place de l’Europe

11h30 : Abrivado. Départ du cimetière, arrivée aux arènes.

16h30 : Jeux taurins, taureau mousse dans les arènes. PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

18h30 : Bandido, Rue du Rocher de l’Ane Tous les jours, place de l’Europe :

Jeux forains, ENTREE LIBRE

11h – 23h : Espace buvette et restauration PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

18h – 23h : Animation musicale Sur l’ensemble des animations et des parcours :

– Port du masque et distanciation sociale OBLIGATOIRES

– Contrôles de police inopinés MAIRIE DE TEYRAN dernière mise à jour : 2021-08-16 par OT DU GRAND PIC ST LOUP

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Teyran Autres Lieu Teyran Adresse Ville Teyran lieuville 43.68535#3.92484