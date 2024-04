Feria de Pâques Arles 13200 Arles, vendredi 29 mars 2024.

Feria de Pâques Du 29 mars au 1er avril 2024, la Feria de Pâques célèbre les tauromachies et l’esprit de la fête 29 mars – 1 avril Arles 13200

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T14:30:00+01:00 – 2024-03-29T23:59:00+01:00

Fin : 2024-04-01T10:00:00+02:00 – 2024-04-01T23:59:00+02:00

Vendredi 29 mars

14h30 – Cérémonie d’ouverture, place de la République

15h30 – Concert de peñas devant les arènes

16h30 – Course camarguaise aux arènes

18h – Animation d’une peña, à Trinquetaille

19h – Bandido à Trinquetaille, rue André-Benoît et quai de la gare maritime

20h – Course de vaches pour les amateurs, arènes portatives, place de la Croisière

20h30 – Concert du trio Gavali, jazz manouche, terrasse des arènes

20h30 – Spectacle de danses sévillanes avec Los del patio, place Wilson

Samedi 30 mars

10h – Encierro, rue Léon-Blum

10h – Aubade des peñas, devant les arènes

11h – Course de vaches pour les amateurs, arènes portatives, place de la Croisière

11h – Novillada, aux arènes

12h – Grand concours de peñas, place de la République Nouveauté

14h – Course camarguaise, souvenir Francis Espejo, arènes portatives, place de la Croisière

15h30 – Concert de peñas, devant les arènes

16h30 – Corrida aux arènes

19h – Animation des peñas, boulevard des Lices

20h – Bandido boulevard des Lices

21h – Concert Punto y Aparte (pop latina), terrasse des arènes,

21h – Concert the Gipsy Princes (rumba gitane), place Wilson

21h30 – Concert-spectacle, Lorca Party, place Voltaire

Dimanche 31 mars

10h – Encierro de tau, rue Léon-Blum

10h – Aubade des peñas, devant les arènes

11h – Course de vaches pour les amateurs, arènes portatives, place de la Croisière

11h – Novillada, aux arènes

12h – Animation des peñas, boulevard des Lices

12h30 – Concert du Conservatoire de musique du Pays d’Arles, place de la République

13h – Abrivado, boulevard des Lices

14h – Initiation au toreo de salon, démonstration arènes portatives, place de la Croisière

15h – Concert de peñas place de la République

15h30 – Concert de peñas devant les arènes

16h30 – Corrida aux arènes

19h – Animation des peñas, boulevard des Lices

20h – Lacher de 30 taureaux, boulevard des Lices Nouveauté

21h – Concert Cuarteto Cubano (musique cubaine), place Wilson

21h – Remise de la médaille du Comité de la Feria à Mehdi Savalli

21h15 – Concert de peñas, place de la République

21h30 – Toro de fuego, place de la République

21h30 – Concert de Gitano Family (musique gitane et espagnole), place Voltaire

Lundi 1er avril

10h – Encierro, rue Léon-Blum

10h – Chasse aux oeufs, jardin d’été

11h – Course de vaches pour les amateurs, arènes portatives, place de la Croisière

11h – Corrida de rejon aux arènes

12h – Animation des peñas, boulevard des Lices

13h – Cabestria, boulevard des Lices

14h – Doma vaquera, arènes portatives, place de la Croisière

14h30 – Capea souvenir Francis Espejo, arènes portatives, place de la Croisière

15h – Concert de Gitano Family (musique gitane et espagnole), place de la République

15h30 – Concert de peñas devant les arènes

16h30 – Corrida aux arènes

18h – Animation des peñas, boulevard des Lices

19h – Bandido finale, boulevard des Lices

Les expos de la feria organisée par la ville d’Arles :

* à la salle Henri Comte :

Matadores, RománRoman et Plaza del Carmen

1620, Plaza del Carmen

* à l’espace Van Gogh :

Exquises esquisses, Charlotte Houot

Féria en Couleurs, Olivia Dritzas

Bravoure Exaltée, par Mélodie Nicolas

Les expositions sont visibles du 29 mars au lundi 1er avril 2024 de 11h à 13h et de 14h à 18h. Entrée libre

Les cartels en détail

Vendredi 29 mars

16h30 – Course camarguaise

Taureaux : Ursule (Cuillé), Tiago (Layalle), Redon (Fabre-Mailhan), Luculus (Cuillé), Corté (Méjanes), Taro (Fabre-Mailhan)

Raseteurs : Katif, Zekraoui, Marignan, François Martin, Ameraoui, Orcel

Samedi 30 mars

11h – Novillada, novillos de Turquay, La Golosina, Tardieu, Blohorn pour Nino Julián, Samuel Navalón.

16h30 – Corrida de Zalduendo pour Castella, Daniel Luque et Juan Ortega

Dimanche 31 mars

11h – Novillada, novillos de Núñez del Cuvillo, Santiago Domecq, Gallón pour Manuel Román, Marco Pérez (mano a mano)

16h30 – Corrida mixte, 2 toros de espartales pour Diego Ventura et 4 toros de Jandilla pour Manzanares et Talavante.

Lundi 1er avril

11h – Corrida de rejon. Toros de San Pelayo pour Pablo Hermoso de Mendoza (despedida), Lea Vicens et Guillermo Hermoso de Mendoza

16h30 – Corrida toros de la Quinta pour Juan Léal, Gines Marin, Clemente

Renseignements et réservations

0 891 700 370 – arenes-arles.com

Programme complet en ligne

Arles 13200 Arles 13200 Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://arles.fr/publications/feria-de-paques-2024/ »}]

tauromachie fête