Feria de los Niños Place de la République Arles, mercredi 27 mars 2024.

Feria de los Niños Les enfants, âgés de 6 à 11 ans, inscrits dans les centres de loisirs de la Ville sont invités à participer à la Feria de los Niños, une journée organisée par la Ville autour de la tradition taurine. Mercredi 27 mars, 09h00 Place de la République

Début : 2024-03-27T09:00:00+01:00 – 2024-03-27T17:30:00+01:00

Fin : 2024-03-27T09:00:00+01:00 – 2024-03-27T17:30:00+01:00

Le programme de la 14e édition de la Feria de los Niños

– 10h : rassemblement des enfants, place de la République et remise symbolique des « clés de la Ville » par le maire d’Arles Patrick de Carolis

– 10h15 : défilé dans les rues du centre-ville, accompagné d’une peña

– 10h30 : entrée dans les arènes par l’arrastre et jeux avec l’Ecole Taurine d’Arles et la Fédération Française de Course Camarguaise

– 14h : départ pour l’Espace Toros de Gimeaux

– de 14h15 à 16h : visite de l’Espace Toros

– de 16h à 16h30 : démonstrations dans les arènes de Sonnailler.

La Ville offrira aux enfants un bandana décoré du label Feria.

Tous les petits Arlésiens (accompagnés de leurs parents et sous leur responsabilité) sont les bienvenus.

Les partenaires

Ville d’Arles, centres aérés de la Ville, maison publique de quartier de Griffeuille, Direction des Arènes, École taurine du Pays d’Arles, Fédération française de la course camarguaise.

Place de la République Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

photo F. Gardin – ville d’Arles