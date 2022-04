Feria de los Niños Centre ville Arles Catégories d’évènement: Arles

Cette année le calendrier des vacances scolaires permet aux petits Arlésiens de faire leur feria, quelques jours avant celle des “grands”. Le service animation de proximité de la Ville d’Arles organise cette journée, dédiée aux enfants afin de leur faire partager les traditions festives locales. Nouveauté : la Ville a réalisé des bandanas bleu “Feria 2022” à l’effigie du lion d’Arles, qui seront distribués pour l’occasion aux enfants. Environ 250 enfants, âgés de 6 à 11 ans, inscrits dans les centres de loisirs de la Ville participeront à la Feria de los Niños. Ils auront le privilège, à cette occasion, de pouvoir jouer sur la piste des arènes. Après l’accueil à l’hôtel de ville, et une matinée d’animations en centre-ville, l’après-midi se déroulera à l’Espace toros de Gimeaux. Tous les petits Arlésiens (accompagnés de leurs parents et sous leur responsabilité) sont les bienvenus. Le programme : 9h15 : Rassemblement sur la place de la République, distribution des bandanas et des collations 9h45 : Remise symbolique des clés de la Ville par Monsieur le Maire 10h : Départ du défilé jusqu’aux arènes, en présence d’une peña 10h30 : Encierro de carretons dans le tunnel de l’arrastre 10h45 : Animations sur la piste des Arènes 14h30 : Animations à l’Espace toros, aux Corrales de Gimeaux Les partenaires : La Ville d’Arles, la direction des Arènes, l’École taurine du Pays d’Arles, la Fédération française de la course camarguaise, l’EPACSA, l’EPARCA, la Maison Publique de Quartier de Griffeuille. Le service animation de proximité de la Ville d’Arles organise cette journée, dédiée aux enfants afin de leur faire partager les traditions festives locales. Centre ville 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

