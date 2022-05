Feria de l’atlantique Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

Bayonne Pyrénées-Atlantiques 11h, novillada sans picador

Erales du Sud-Ouest : Camino de Santiago, Lartet, Alma Serena, Casanueva, La Espera

4 aspirants à désigner 17h30, corrida de clôture

Toros de Garcigrande (Salamanque) pour les toreros confirmés : Miguel Angel PERERA – Paco UREÑA – Jesús Enrique COLOMBO

