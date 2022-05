Feria de l’atlantique

Feria de l’atlantique, 3 septembre 2022, . Feria de l’atlantique

2022-09-03 – 2022-09-03 11h, novillada avec picadors

Novillos de Los Maños (Saragosse)

Daniel DE LA FUENTE

Jon LAMOTHE

Cristián PAREJO 19h, corrida de l’avenir

Toros de Pedraza de Yeltes (Salamanque)

Morenito DE ARANDA (Espagne) – Sebastián RITTER (Colombie) – Daniel CRESPO (Espagne) – Angel TELLEZ (Espagne) – Joao SILVA « JUANITO » (Portugal) –Dorian CANTON (France)

Pour cette nouvelle édition inédite, l’élevage de PEDRAZA DE YELTES a été sélectionné. Un vrai grand moment pour les aficionados. Dans ces circonstances, appel été fait à un vrai directeur de lidia, Morenito DE ARANDA, et nous partirons à la découverte de nouveaux talents très prometteurs 11h, novillada avec picadors

