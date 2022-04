FÉRIA DE LA MER 2022 Palavas-les-Flots, 30 avril 2022, Palavas-les-Flots.

FÉRIA DE LA MER 2022 Palavas-les-Flots

2022-04-30 – 2022-05-01

Palavas-les-Flots Hérault

Samedi 30 avril

• 11h Feria de la Mer Capéa – par le Club Taurin El Ruedo Palavasien – Arènes El Cordobès – Entrée libre – Infos : www.vincentribera-organisation.com ou 04 67 50 39 56 ou vincentribera.arenes@gmail.com

• 16h30 Feria de la Mer Course Camarguaise Trophée des As : 1ère journée du Trophée A. Dubout, concours de manades – Tarifs : 1er au 6ème rand 18€, générales 13€ et enfant 6-12 ans 7€ – Arènes El Cordobès – Infos : www.vincentribera-organisation.com ou 04 67 50 39 56 ou vincentribera.arenes@gmail.com

Dimanche 1er mai

• 11h Feria de la Mer Course Landaise – avec la ganaderia Dussau – Arènes El Cordobès – Tarifs : Générales 10€ et enfant 6-12 ans 5€ – Infos : www.vincentribera-organisation.com ou 04 67 50 39 56 ou vincentribera.arenes@gmail.com

• 15h Feria de la Mer Grand spectacle équestre « Cavalégria » – Arènes El Cordobès – Tarifs : Générales 12€ et enfant 6-12 ans 8€ – Infos : www.vincentribera-organisation.com ou 04 67 50 39 56 ou vincentribera.arenes@gmail.com

Vendredi 6 mai

• 18h Feria de la Mer Course Camarguaise – École de raseteurs de Bouillargues, Manade Lautier – Arènes El Cordobès – Entrée libre – Infos : www.vincentribera-organisation.com ou 04 67 50 39 56 ou vincentribera.arenes@gmail.com

• 19h Feria de la Mer Bandidos – 4 manades, Vellas, Michel Vitou, Du Soleil, du Levant – Infos : www.vincentribera-organisation.com ou 04 67 50 39 56 ou vincentribera.arenes@gmail.com

• 20h Feria de la Mer Spectacle Flamenco Alegria – Podium place de l’église – Infos : www.vincentribera-organisation.com ou 04 67 50 39 56 ou vincentribera.arenes@gmail.com

• 21h Feria de la Mer Concert avec Pause Café – Podium village de bodegas – Infos : www.vincentribera-organisation.com ou 04 67 50 39 56 ou vincentribera.arenes@gmail.com

Samedi 7 mai

• 11h Feria de la MerSpectacle la Camargue aux Arènes – Arènes El Cordobès – Entrée libre – Infos : www.vincentribera-organisation.com ou 04 67 50 39 56 ou vincentribera.arenes@gmail.com

• 12h Feria de la MerAbrivados – 4 manades : Robert Michel, Aubanel Baroncelli, Combe Douce, Vincent Milla – Infos : www.vincentribera-organisation.com ou 04 67 50 39 56 ou vincentribera.arenes@gmail.com

• 12h30 Feria de la MerSpectacle Flamenco – avec la compagnie Flamenco Ojala – Podium place de l’église – Infos : www.vincentribera-organisation.com ou 04 67 50 39 56 ou vincentribera.arenes@gmail.com

• 13h Feria de la MerConcert avec Franck Marcou, Couleur méditerranéenne – Podium Village de Bodegas – Infos : www.vincentribera-organisation.com ou 04 67 50 39 56 ou vincentribera.arenes@gmail.com

• 16h30 Feria de la Mer Course Camarguaise Trophée de l’Avenir : Concours de manades – Tarifs : Générales 10€ et enfant 6-12 ans 5€ – Arènes El Cordobès – Infos : www.vincentribera-organisation.com ou 04 67 50 39 56 ou vincentribera.arenes@gmail.com

• 19h Feria de la MerBandidos – 4 manades – Infos : www.vincentribera-organisation.com ou 04 67 50 39 56 ou vincentribera.arenes@gmail.com

• 19h30 Feria de la MerSpectacle Sévillanas – avec la compagnie Flamenco Ojala – Podium place de l’église – Infos : www.vincentribera-organisation.com ou 04 67 50 39 56 ou vincentribera.arenes@gmail.com

• 20h30 Théâtre « La poétique du service » de Thierry Duculty par la Cie Ecnelis – Les Rid O’Philes – Tarif : 7€, gratuit moins de 14 ans et abonnement possible – Chapelle Notre-Dame-de-la-Route – Infos et réservations : www.ridophiles.fr

• 21h Feria de la MerConcert avec les latinos lovers – Podium Village de Bodegas – Infos : www.vincentribera-organisation.com ou 04 67 50 39 56 ou vincentribera.arenes@gmail.com

Dimanche 8 mai

• 11h Feria de la Mer Messe Sévillane – avec le Coro Rociero – Arènes El Cordobès – Entrée libre – Infos : www.vincentribera-organisation.com ou 04 67 50 39 56 ou vincentribera.arenes@gmail.com

• 12h Feria de la Mer Abrivados – 3 manades : Tommy Maire, Rouquette, Briaux – Infos : www.vincentribera-organisation.com ou 04 67 50 39 56 ou vincentribera.arenes@gmail.com

• 12h30 Feria de la Mer Spectacle avec le Coro Rociero – Podium place de l’église – Infos : www.vincentribera-organisation.com ou 04 67 50 39 56 ou vincentribera.arenes@gmail.com

• 13h Feria de la Mer Concert avec Corazon Latino – Podium Village de Bodegas – Infos : www.vincentribera-organisation.com ou 04 67 50 39 56 ou vincentribera.arenes@gmail.com

• 16h30 Feria de la Mer Course Camarguaise Trophée des As : 2ème journée du Trophée A. Dubout – Tarifs : 1er au 6ème rang 18€, générales 13€ et enfant 6-12 ans 7€ – Arènes El Cordobès – Infos : www.vincentribera-organisation.com ou 04 67 50 39 56 ou vincentribera.arenes@gmail.com

• 19h Feria de la Mer Bandidos – 3 manades – Infos : www.vincentribera-organisation.com ou 04 67 50 39 56 ou vincentribera.arenes@gmail.com

• 19h30 Feria de la Mer Mascletta – Infos : www.vincentribera-organisation.com ou 04 67 50 39 56 ou vincentribera.arenes@gmail.com

Féria de la Mer

vincentribera.arenes@gmail.com +33 4 67 50 39 56 https://www.arenesdepalavas.com/

