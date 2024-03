Feria de la Crau Centre ville Saint-Martin-de-Crau, samedi 20 avril 2024.

Feria de la Crau Centre ville Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Saint Martin de Crau au rythme de la Féria

C’est en 1995 que l’Union Cravenco d’Aficionados (la Unica) et la Commission Taurine Extra-Municipale ont organisé la première Feria saint-martinoise.



Depuis, ils oeuvrent ensemble pour offrir aux aficionados toristas des cartels de choix dont la qualité gagne chaque année en reconnaissance.



Baptisée à l’origine Feria des Rameaux, elle fait aujourd’hui parler d’elle sous le nom de Feria de la Crau. Elle est l’occasion de retrouver la noblesse du spectacle tauromachique.



Novilladas, corridas concours, de competencia, représentation des écoles taurines (…), les rendez-vous des arènes se renouvellent sans cesse pour le plus grand plaisir du public…



Pour les non-initiés, la fête ne manque pas non plus de piquant ! En effet, la Feria de la Crau c’est aussi un programme complet de deux jours de festivités dans les rues de la ville encierros, repas, bodegas, soirées dansantes à thème, animations, expositions… Un véritable festival de gaieté pour une explosion de bonne humeur ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20

fin : 2024-04-21

Centre ville Arènes, Foirail « Village Feria » et Bodegas et Bodegas en centre ville

Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@feriadelacrau.fr

L’événement Feria de la Crau Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2024-03-18 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)