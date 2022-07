Feria de Châteaurenard – Fiesta y toros Châteaurenard Châteaurenard Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Châteaurenard Programme 2022:

Trois toreros affronteront 6 taureaux.

Diego Ventura, Antonia Ferrara et Clemente

Taureaux de San Sebastian 100ème corrida de Châteaurenard contact@fiestaytoros.com +33 6 13 22 16 93 http://www.fiestaytoros.com/ Programme 2022:

