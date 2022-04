FERIA DE BEZIERS 2022 – COURSE CAMARGUAISE Béziers, 12 août 2022, Béziers.

FERIA DE BEZIERS 2022 – COURSE CAMARGUAISE Béziers

2022-08-12 21:30:00 – 2022-08-12

Béziers Hérault

EUR 10 Au cœur de la tradition régionale, la course camarguaise est un sport liant l’homme et le taureau. Cette pratique sportive et culturelle met en valeur la combativité, la bravoure et l’intelligence du taureau Camargue, appelé “biòu”. Allant à la rencontre du taureau, les raseteurs s’approchent au plus près de la tête pour lui décrocher ses attributs (cocarde, ficelles et glands) puis se dégager le plus rapidement possible.

Payant – Placement libre.

Renseignements et réservations en ligne ou par téléphone.

+33 4 67 76 13 45 https://www.arenes-beziers.com/

