Béziers Béziers Béziers, Hérault FERIA DE BEZIERS 2021 – PLAZA TOROS Y CABALLOS Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

FERIA DE BEZIERS 2021 – PLAZA TOROS Y CABALLOS Béziers, 12 août 2021-12 août 2021, Béziers. FERIA DE BEZIERS 2021 – PLAZA TOROS Y CABALLOS 2021-08-12 12:00:00 12:00:00 – 2021-08-15 23:00:00 23:00:00

Béziers Hérault La Féria de Béziers est l’événement de l’été à ne pas louper! La plaza Toros y Caballos, ou encore la place Emile Zola, vous accueille pour des après-midi consacrées à la culture hispanique et tauromachique. Jeudi 12 août et Vendredi 13 août:

12 h Inauguration

12h à 22h « Happycionado » arènes gonflable enfants

13h Cavaliers Andalous

18h Toros Piscine

21h30 Tertulia (café littéraire sur un thème donné)

22h Tienta pédagogique Samedi 14 août :

12h à 22h « Happycionado » arènes gonflable enfants

13h Cavaliers andalous

18h Toros Piscine

21h30 Tertulia

22h Jeux Gardians Dimanche 15 août

13h Cavaliers Andalous

18h Toros Piscine

21h30 Tertulia

22h Jeux Gardians Entrée libre Dans le cadre de la Féria 2021, la place Emile Zola vous accueille pour de nombreuses activités : des jeux gardians, des toros piscines, des arènes gonflable pour les enfants, tertulia, tienta, cavaliers andalous… Entrée libre. La Féria de Béziers est l’événement de l’été à ne pas louper! La plaza Toros y Caballos, ou encore la place Emile Zola, vous accueille pour des après-midi consacrées à la culture hispanique et tauromachique. Jeudi 12 août et Vendredi 13 août:

12 h Inauguration

12h à 22h « Happycionado » arènes gonflable enfants

13h Cavaliers Andalous

18h Toros Piscine

21h30 Tertulia (café littéraire sur un thème donné)

22h Tienta pédagogique Samedi 14 août :

12h à 22h « Happycionado » arènes gonflable enfants

13h Cavaliers andalous

18h Toros Piscine

21h30 Tertulia

22h Jeux Gardians Dimanche 15 août

13h Cavaliers Andalous

18h Toros Piscine

21h30 Tertulia

22h Jeux Gardians Entrée libre dernière mise à jour : 2021-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Étiquettes évènement : Autres Lieu Béziers Adresse Ville Béziers lieuville 43.34038#3.2251