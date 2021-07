Béziers Béziers Béziers, Hérault FERIA DE BEZIERS 2021 – MUSEE TAURIN Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

La Féria de Béziers est l'événement de l'été à ne pas louper! Durant la Féria, le musée taurin ouvre ses portes pour l'exposition "L'art taurin des terre d'Oc", avec Bruno Eliot (Aimargues), Yves Duffour (Lupiac Gers), Tom Garcia (Arles), José Manrubia (Arles), Stéphane Lopez (Nîmes) et Quentin Revilla (Béziers). Le samedi 14 août aura lieu la remise du Tastavin d'Argent de l'Union Taurine Biterroise au triomphateur de la novillada. Entrée libre

