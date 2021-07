FERIA DE BEZIERS 2021 – CERCLE RIQUET Béziers, 12 août 2021-12 août 2021, Béziers.

FERIA DE BEZIERS 2021 – CERCLE RIQUET 2021-08-12 13:00:00 – 2021-08-12 23:59:00

Béziers Hérault

La Féria de Béziers est l’événement de l’été à ne pas louper!

Le Cercle Riquet sera le lieu de nombreuses animations :

Jeudi 12 août

13h Ouverture

13h30 Déjeuner musical avec la Lyre Biterroise

15h Rencontre forum

15h45 Présentation des cartels

16h Lectures taurines

21h Dîner spectacle avec Léna Vassiliu Quartet

23h Animation musicale avec Los Harry’s Pounchous

et de 13h à 1h, expositions, librairies, restaurant et bar à tapas

Vendredi 13 août

13h Ouverture

13h30 Déjeuner musical avec Floréal Vaquerin et Hervé Fünfstück

15h Rencontre forum

15h45 Présentation des cartels

16h Lectures taurines

21h Dîner spectacle avec Goosie Quintet

23h Animation musicale avec Kompas Allegres

et de 13h à 1h, expositions, librairies, restaurant et bar à tapas

Samedi 14 août

13h Ouverture

13h30 Déjeuner musical avec Myck Le Yondre et Laurent Bernadac

15h Rencontre forum

15h45 Présentation des cartels

16h Lectures taurines

21h Dîner spectacle avec Aline Algudo Chante Ella Fitzgerald

23h Animation musicale avec Los Harry’s Pounchous

et de 13h à 1h, expositions, librairies, restaurant et bar à tapas

Dimanche 15 août

13h Ouverture

13h30 Déjeuner musical avec Nicolas Coustellier et Cathy Graczyk

15h Rencontre forum

15h45 Présentation des cartels

16h Lectures taurines

21h Dîner spectacle avec Via El Mundo & De Colores

23h Animation musicale avec Kompas Allegres

et de 13h à 1h, expositions, librairies, restaurant et bar à tapas

Et tous les jours, animation musicale avec penas et bandas, présentation de livres et dédicaces, hommage à Nimeno II et Julio Robles, intronisation à la confrérie Sant-Andiu de la Galinièro et remise de médaille de la ville.

Durant la Féria de Béziers 2021, le Cercle Riquet sera le lieu de nombreuses animations: lectures taurines, déjeuner et dîner spectacle, rencontre, animation musicale avec penas et bandas, présentation de livres et dédicaces, hommage à Nimeno II et Julio Robles, intronisation à la confrérie Sant-Andiu de la Galinièro et remise de médaille de la ville.

+33 4 67 36 73 62

dernière mise à jour : 2021-07-09 par