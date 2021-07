Béziers Béziers Béziers, Hérault FERIA DE BEZIERS 2021 – ARENES DE BEZIERS Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

FERIA DE BEZIERS 2021 – ARENES DE BEZIERS Béziers, 11 août 2021-11 août 2021, Béziers. FERIA DE BEZIERS 2021 – ARENES DE BEZIERS 2021-08-11 18:00:00 – 2021-08-11 23:59:00

Béziers Hérault La Féria de Béziers est l’événement de l’été à ne pas louper! Les Arènes de Béziers accueillent corridas, novillada et spectacle équestre. Mercredi 11 août

18h45 Défilé de la Vierge

19h Messe, penas, bandas et chœur Jeudi 12 août

18h Corrida

22h Spectacle équestre de la Compagnie Alexis Gruss Vendredi 13 août

18h Corrida

22h Spectacle équestre de la Compagnie Alexis Gruss Samedi 14 août

11h Novillada piquée

18h Corrida

22h Spectacle équestre de la Compagnie Alexis Gruss Dimanche 15 août

11h Novillada non piquée

18h Corrida

22h Concert de penas et bandas avec le Choeur des Hommes. Clôture par Monsieur le Maire, Toro de Fuego Les réservations pour les corridas et novilladas peuvent se faire par téléphone, en ligne ou directement au guichet des Arènes de Béziers.

L’accès au spectacle équestre est soumis à la présentation d’un pass sanitaire. dernière mise à jour : 2021-07-09 par

