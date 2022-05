Féria au château Vermont Targon, 18 juin 2022, Targon.

Féria au château Vermont Targon

2022-06-18 – 2022-06-18

Targon Gironde Targon

8 EUR Venez découvrir une autre facette de Vermont : un lieu insolite, préservé, dans une ambiance festive… au cœur de l’Entre-Deux-Mers.

Toute la journée, des producteurs locaux vous proposent huîtres, tapas, charcuteries, fromages, fruits et glaces… et bien sûr les vins de Vermont !

Vins & Tapas : Restauration sur place midi et soir à partir de 12h

Animations : Jeux surdimensionnés | Banda | Salsa | Paquito | Spectacle Course landaise et Jeux d’arène avec la Ganaderia Dussau.

Retransmission Top 14 sur écran géant à 21h

+33 5 56 23 90 16

Entre-deux-mers

Targon

dernière mise à jour : 2022-05-12 par