Féria Agricole et Gourmande Parc des expositions Villeneuve-sur-Lot, vendredi 15 mars 2024.

La Féria Agricole sera de retour pour sa deuxième édition. Plus de 80 exposants, 40 producteurs et de nombreuses animations viendront rythmer ces trois jours de fête.

Parc des expositions Avenue de Fumel

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine contact@grand-villeneuvois.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15

fin : 2024-03-17



