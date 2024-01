Féria Agricole et Gourmande La cuisine des auteurs Parc des expositions Villeneuve-sur-Lot, dimanche 17 mars 2024.

Féria Agricole et Gourmande La cuisine des auteurs Parc des expositions Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

A l’occasion de la Féria sera présentée la pièce « La cuisine des auteurs ». Une pièce de théâtre qui allie gastronomie, bien manger et grands auteurs.

Les fondateurs de la troupe sont originaires du Lot-et-Garonne et plus localement de la Vallée du Lot.

A l’occasion de la Féria sera présentée la pièce « La cuisine des auteurs ». Une pièce de théâtre qui allie gastronomie, bien manger et grands auteurs.

Les fondateurs de la troupe sont originaires du Lot-et-Garonne et plus localement de la Vallée du Lot. EUR.

Parc des expositions Avenue de Fumel

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 11:00:00

fin : 2024-03-17



L’événement Féria Agricole et Gourmande La cuisine des auteurs Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2024-01-25 par OT du Grand Villeneuvois CDT47