Gironde Braud-et-Saint-Louis Gironde Le comité des fêtes de Braud organise une féria, jeux d’arène et spectacle, buvette et restauration sur place.

Vide grenier 1 € le ML, marché d’artisan. Le comité des fêtes de Braud organise une féria, jeux d’arène et spectacle, buvette et restauration sur place.

Vide grenier 1 € le ML, marché d’artisan. Comité des fêtes La Paillerie – route des marais Domaine de La Paillerie Braud-et-Saint-Louis

