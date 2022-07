Féria 2022 Saint-Rémy-de-Provence, 13 août 2022, Saint-Rémy-de-Provence.

Féria 2022

Place de la République Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

2022-08-13 – 2022-08-15

Saint-Rémy-de-Provence

Bouches-du-Rhône

Saint-Rémy-de-Provence

Samedi 13 août 2022

Journée animée par la Peña « Lou Carretier ».

9h et toute la journée : vente de T-shirts enfant et adultes « Féria 2022 », place de la République.

10h : Distribution de bonbons aux enfants participants

10h30 : Remise des clefs de la Féria aux Péquélets saint-rémois

En présence de la Dame de Saint-Rémy et ses demoiselles d’honneur.

11h : Défilé de la charrette des Péquélets. Départ place de la République, arrivée aux arènes Barnier

11h30 : Abrivado / Bandido, Bd Gambetta

Conduite par le poney-club du Mas de Laudun

12h : arènes Barnier : Jeux mousse et rafraichissement. Restauration légère sur place

18h30 : Encierro Manade des Alpilles. Place de la République

20h : Face aux arènes Barnier, repas de la Féria

22h : Olympiades camarguaises, arènes municipales Chomel-Coinon

Avec les manades : Arlatenco. La Galère. Vitou. Colombet. Des Chanoines

Pour les compétitions suivantes :

Saut de cheval à cheval

Saut de cheval à taureaux

Attente au fer

Ferrade en piste

Remise des prix en piste avec la Dame de Saint-Rémy, ses demoiselles d’honneur et les arlésiennes.

Entrée générale 10 €. Enfants de moins de 12 ans : 5 €

22h : Arènes Barnier. Bodéga



Dimanche 14 août 2022

Journée animée par la Peña « Los Picos Tachos »

9h : Déjeuner au pré. Mas de Laudun

11h : Abrivado longue. Départ Mas de Laudun, arrivée aux arènes Barnier

Manade S. Conti – Munos

Offerte par le camping à la ferme de Thierry Perrot

Engins motorisés strictement interdits par arrêté municipal

Suivie d’une bandido, manade S. Conti – Munos

12h : Arènes Barnier

Rafraichissement avec animation musicale

Restauration légère sur place.

17h : Encierro de 20 taureaux. Centre-ville

Manade des Alpilles.

19h : Boulevards Gambetta, Marceau et Fauconnet

Festival de Bandido

Manades : Colombet. Conti-Munos. Gillet

20h : Repas de la Féria, face aux arènes Barnier

22h : Arènes municipales Chomel-Coinon

Comité des Fêtes

Course de vachettes

Manade Caillan

Jeux taurins réservés aux amateurs avec la piscine.

Nombreuses primes. Deux petits veaux

Et une pluie de bonbons pour les enfants.

Entrée générale : 0 € – Enfants moins de 12 ans : 0 €

22h : Bodéga, arènes Barnier



Lundi 15 août 2022

Journée animée par la Peña « Camargua »

En matinée : Vente des produits du terroir, place de la république

Coppas (Mas des agriculteurs)

10h30 : Défilé de la Carreto Ramado, tour de ville.

En présence de la dame de Saint-Rémy, des groupes folkloriques, des arlésiennes, des fouetteurs et des groupes équestres.

17h30 : Festival d’Abrivado, tour de ville

« 20e Souvenir Jean Marc Sabatier »

Manades : Colombet. La Comtesse. L’Etrier. Des Alpilles

et les Gardians saints rémois

21h : Roussataïo, tour de ville

Bouquet final de la Féria

100 chevaux, juments et poulains en liberté.

22h : Bodéga, arènes Barnier

La Féria de Saint-Rémy-de-Provence a lieu chaque année autour du 15 août. Ne manquez pas cet événement estival.

+33 4 90 92 08 10

Samedi 13 août 2022

Journée animée par la Peña « Lou Carretier ».

9h et toute la journée : vente de T-shirts enfant et adultes « Féria 2022 », place de la République.

10h : Distribution de bonbons aux enfants participants

10h30 : Remise des clefs de la Féria aux Péquélets saint-rémois

En présence de la Dame de Saint-Rémy et ses demoiselles d’honneur.

11h : Défilé de la charrette des Péquélets. Départ place de la République, arrivée aux arènes Barnier

11h30 : Abrivado / Bandido, Bd Gambetta

Conduite par le poney-club du Mas de Laudun

12h : arènes Barnier : Jeux mousse et rafraichissement. Restauration légère sur place

18h30 : Encierro Manade des Alpilles. Place de la République

20h : Face aux arènes Barnier, repas de la Féria

22h : Olympiades camarguaises, arènes municipales Chomel-Coinon

Avec les manades : Arlatenco. La Galère. Vitou. Colombet. Des Chanoines

Pour les compétitions suivantes :

Saut de cheval à cheval

Saut de cheval à taureaux

Attente au fer

Ferrade en piste

Remise des prix en piste avec la Dame de Saint-Rémy, ses demoiselles d’honneur et les arlésiennes.

Entrée générale 10 €. Enfants de moins de 12 ans : 5 €

22h : Arènes Barnier. Bodéga



Dimanche 14 août 2022

Journée animée par la Peña « Los Picos Tachos »

9h : Déjeuner au pré. Mas de Laudun

11h : Abrivado longue. Départ Mas de Laudun, arrivée aux arènes Barnier

Manade S. Conti – Munos

Offerte par le camping à la ferme de Thierry Perrot

Engins motorisés strictement interdits par arrêté municipal

Suivie d’une bandido, manade S. Conti – Munos

12h : Arènes Barnier

Rafraichissement avec animation musicale

Restauration légère sur place.

17h : Encierro de 20 taureaux. Centre-ville

Manade des Alpilles.

19h : Boulevards Gambetta, Marceau et Fauconnet

Festival de Bandido

Manades : Colombet. Conti-Munos. Gillet

20h : Repas de la Féria, face aux arènes Barnier

22h : Arènes municipales Chomel-Coinon

Comité des Fêtes

Course de vachettes

Manade Caillan

Jeux taurins réservés aux amateurs avec la piscine.

Nombreuses primes. Deux petits veaux

Et une pluie de bonbons pour les enfants.

Entrée générale : 0 € – Enfants moins de 12 ans : 0 €

22h : Bodéga, arènes Barnier



Lundi 15 août 2022

Journée animée par la Peña « Camargua »

En matinée : Vente des produits du terroir, place de la république

Coppas (Mas des agriculteurs)

10h30 : Défilé de la Carreto Ramado, tour de ville.

En présence de la dame de Saint-Rémy, des groupes folkloriques, des arlésiennes, des fouetteurs et des groupes équestres.

17h30 : Festival d’Abrivado, tour de ville

« 20e Souvenir Jean Marc Sabatier »

Manades : Colombet. La Comtesse. L’Etrier. Des Alpilles

et les Gardians saints rémois

21h : Roussataïo, tour de ville

Bouquet final de la Féria

100 chevaux, juments et poulains en liberté.

22h : Bodéga, arènes Barnier

Saint-Rémy-de-Provence

dernière mise à jour : 2022-07-26 par