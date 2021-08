Féria 2021 Saint-Rémy-de-Provence, 13 août 2021, Saint-Rémy-de-Provence.

Féria 2021 2021-08-13 – 2021-08-15

Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

NB : En raison des nouvelles directives liées au Covid-19, les bodegas n’auront pas lieu. Par ailleurs, les spectateurs aux arènes devront obligatoirement être munis du pass sanitaire : certificat de vaccination, test PCR négatif de moins de 48 heures ou test attestant du rétablissement du Covid-19 de plus de 11 jours et moins de six mois.



Vendredi 13 août 2021

Arénes Barnier

Journée animée par la pena : « Los Sombrero »

9h et toute la journée :

Vente de T. Shirts enfants et adultes Féria 2020 »

Journée des enfants étalée sur la matinée et début de l’après-midi avec :

10h : Distribution de bonbons aux enfants participants.

10h30 : Remise des clefs de la ville aux « Péquélets st-rémois » en présence de la Dame de Saint Rémy

11h : défilé de la charrette des Péquélets

11h30 : Abrivado / Bandido conduite par le poney-club du Mas de Laudun.

12h : Jeux mousse et rafraichissement

15h : suite des animations pour les enfants

Place de la République

18h30 : Encierro avec la manade des Alpilles

20h : Lieu à préciser. Repas de la Feria.

Arènes Chomel-Coinon

22h : Olympiades camarguaises

Animation avec la Pena « Lou Carretié »

Avec les manades : Colombet. Chabalier. Saint Pierre. Clément.

Entrée générale : 10 €. Enfants moins de 12 ans: 5 €



Samedi 14 août 2021

Journée animée par la Pena : « Lou Pati »

9h : Mas de Laudun. Déjeuner aux prés.

11h : Départ Mas de Laudun – lieu d’arrivée à préciser

Abrivado longue, offert par le camping à la ferme de Thierry Perrot.

Suivie d’une Bandido.

Manade S. Conti – Numéos

12h : Lieu à préciser. Rafraichissement

17h : centre-ville

Encierro 20 taureaux.

Manade les Alpilles.

19h : Bd Gambetta. Marceau et Fauconnet

Festival de bandido.

Manades. S. Conti – Munéos. Colombet. Lescot

20h : Lieu à préciser. Repas de la Féria

22h : arènes Chomel-Coinon

Course de Vachettes

Manade Caillan

Jeux taurins réservés aux amateurs avec la piscine !

Nombreuses primes.

Deux petits veaux et une pluie de bonbons pour les enfants.

Entrée générale: 5 €. Enfants moins de 12 ans: 3 €



Dimanche 15 août 2021

Journée animée par la Pena : « Lou Carrétier »

En matinée, place de la république

Coppas (Mas des agriculteurs)

Vente des produits du terroir.

10h30 : tour de ville

Souciéta de la Carreto Ramado

Défilé de la Carreto Ramado

17h30 : tour de ville

Festival d’Abrivado.

19e Souvenir Jean Marc Sabatier.

Manades : Lescot. Chabalier. Colombet. Clément. S. Chapelle.

20h : Lieu à préciser. Repas de la Féria.

22h : Tour de ville (A confirmer)

Roussataï « Retour des 100 chevaux »

Avec trois tours de ville pour 100 chevaux, juments et poulain en liberté.

Le programme de la Feria pourra être aménagé suite aux contraintes sanitaires et aux autorisations préfectorales.

+33 4 90 92 08 10

dernière mise à jour : 2021-08-05 par