Le grand voyage des salamandres Férel Férel, 21 octobre 2023, Férel.

Le grand voyage des salamandres Samedi 21 octobre, 20h00 Férel Gratuit et sur inscription

Une soirée d’automne humide et douce ? Les conditions idéales sont réunies pour observer la migration des salamandres sur les chemins forestiers. De nuit et bien équipés, partons à leur rencontre !

Public familial – sortie pédestre – 2h00

Prévoir des bottes, des vêtements chauds et des lampes torches.

Financeur : Cap Atlantique

Férel Férel Férel 56130 Morbihan Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T20:00:00+02:00 – 2023-10-21T22:00:00+02:00

Sortie Nature

Gwendal REVAULT