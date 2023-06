Dans de Beaux Draps Fère en Tardenois (à préciser) Fère-en-Tardenois Fère-en-Tardenois Catégories d’Évènement: Aisne

Fère-en-Tardenois Dans de Beaux Draps Fère en Tardenois (à préciser) Fère-en-Tardenois, 6 septembre 2023, Fère-en-Tardenois. Dans de Beaux Draps 6 et 10 septembre Fère en Tardenois (à préciser) Entrée libre Fère en Tardenois (à préciser) Fère en tardenois Fère-en-Tardenois 02130 Aisne Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-06T10:00:00+02:00 – 2023-09-06T11:00:00+02:00

2023-09-10T18:00:00+02:00 – 2023-09-10T19:00:00+02:00 Lucile Corbeille Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Fère-en-Tardenois Autres Lieu Fère en Tardenois (à préciser) Adresse Fère en tardenois Ville Fère-en-Tardenois Departement Aisne Age max 99 Lieu Ville Fère en Tardenois (à préciser) Fère-en-Tardenois

Fère en Tardenois (à préciser) Fère-en-Tardenois Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fere-en-tardenois/

Dans de Beaux Draps Fère en Tardenois (à préciser) Fère-en-Tardenois 2023-09-06 was last modified: by Dans de Beaux Draps Fère en Tardenois (à préciser) Fère-en-Tardenois Fère en Tardenois (à préciser) Fère-en-Tardenois 6 septembre 2023