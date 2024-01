Exposition L’Enfance des Méchants de Sébastien Perez et Benjamin Lacombe Fère-en-Tardenois, mardi 6 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-06

fin : 2024-02-26

Le centre culturel Camille Claude présente l’ exposition L’Enfance des Méchants de Sébastien Perez et Benjamin Lacombe.

De Seth, le frère jaloux d’Osiris, à la Reine-sorcière en passant par le croquemitaine,

découvrez, dans cette exposition, onze figures enfantines de grands méchants, extraites du livre L’Enfance des méchants, des vilaines et des affreux .

Jeux, interview et QR codes à découvrir seul, en famille ou entre amis, cette exposition ravira les curieux et les adeptes de personnages emblématiques des histoires les plus affreuses.

Gratuit ouvert à tout public jeunesse/familial. Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Ouverture :

Du mardi au vendredi de 9h à 12h et le samedi de 9h à 13h

Fermé le lundi.

Contact :

03 23 82 07 84

1 Rue de la Croix Poiret

Fère-en-Tardenois 02130 Aisne Hauts-de-France



