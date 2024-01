Nuit de la lecture 2024 au Centre culturel Camille Claudel Fère-en-Tardenois, vendredi 19 janvier 2024.

Nuit de la lecture 2024 au Centre culturel Camille Claudel Fère-en-Tardenois Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 17:00:00

fin : 2024-01-19

Comme chaque année, le centre culturel Camille Claudel participe à la Nuit de la lecture. Pour cette édition 2024, préparez-vous !

Vendredi 19 janvier, à partir de 17h

Le programme de la Nuit de la lecture revient ! Accédez aux ateliers et expositions

en accès libre : bar à tatoos, maquillage, jeux de société et travaux manuels. Puis

participez aux temps forts de la soirée : lectures en grenouillères (0-6 ans), lectures

en pyjamas (7 ans et +), ateliers d’écriture, jeux de rôle, Musique Assistée par Ordi-

nateur (MAO), karaoké, concert, bœuf ainsi que la traditionnelle « discothèque en

bibliothèque ». N’oubliez pas votre panier repas si vous souhaitez ne rien manquer de

la soirée et vous restaurer sur place parmi nous.

Gratuit, en accès libre, public familial.

Audition et scène ouverte

Vendredi 19 janvier, à partir de 20h

Dans le cadre de la Nuit de la lecture, les élèves des écoles de musique ouvrent les

festivités musicales avant de laisser la place à tous les amateurs ou professionnels

de la musique souhaitant ambiancer la soirée. La scène est ouverte et le matériel est

en place alors n’hésitez plus, ça va swinguer au centre culturel !

1 Route de la Croix Poiret

Fère-en-Tardenois 02130 Aisne Hauts-de-France



