Ferdinand de Lesseps, diplomate – propriétaire terrien dans l’air du temps

Ferdinand de Lesseps, diplomate – propriétaire terrien dans l’air du temps, 25 avril 2022, . Ferdinand de Lesseps, diplomate – propriétaire terrien dans l’air du temps

2022-04-25 18:00:00 – 2022-04-25 Conférence dans le cadre du cycle Ferdinand Lesseps. Organisée par l’Université Intergénérations populaire du pays blancois.

C’est à l’occasion du Bicentenaire de la naissance de Ferdinand de Lesseps que la conférencière a élargi ses recherches autour de « L’Homme de La Chesnaye » avec la volonté de le restituer dans son siècle, le XIXe. Elle, qui connaissait bien les deux fermes modèles, celle de La Chesnaye (36) et celle d’Aubussay (18), a repris les recherches sur l’historique des fermes modèles en général. Elle rencontrera notamment le nom des « de Vogüé », pionniers de fermes modèles dans le Cher. Le maillage entre tous ces lieux et personnages est serré : de Lesseps, de Vogüé, d’Arenberg. Les liens s’entrecroisent, les intérêts convergent. Conférence dans le cadre du cycle Ferdinand Lesseps par Martine Arnault, Universitaire, historienne locale. Organisée par l’Université Intergénérations populaire du pays blancois. Conférence dans le cadre du cycle Ferdinand Lesseps. Organisée par l’Université Intergénérations populaire du pays blancois.

C’est à l’occasion du Bicentenaire de la naissance de Ferdinand de Lesseps que la conférencière a élargi ses recherches autour de « L’Homme de La Chesnaye » avec la volonté de le restituer dans son siècle, le XIXe. Elle, qui connaissait bien les deux fermes modèles, celle de La Chesnaye (36) et celle d’Aubussay (18), a repris les recherches sur l’historique des fermes modèles en général. Elle rencontrera notamment le nom des « de Vogüé », pionniers de fermes modèles dans le Cher. Le maillage entre tous ces lieux et personnages est serré : de Lesseps, de Vogüé, d’Arenberg. Les liens s’entrecroisent, les intérêts convergent. ©Droits réservés dernière mise à jour : 2022-01-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville